Frammersbach: 1500 Euro Schaden wegen eingeworfener Heckscheibe

Der Radlader wird an der Örtlichkeit im Rahmen der Erneuerung des Kindergartens eingesetzt. Am Radlader entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,00 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410

Wochenendhaus aufgebrochen

Lohr am Main. In der Zeit vom 14.04.2021 bis 18.04.2021, wurde ein Wochenendhaus oberhalb des Weinbergweges aufgebrochen. Der bislang unbekannte Täter versuchte zunächst die Vordertür des Gebäudes aufzuhebeln. Da ihm dies offensichtlich nicht gelang, brach er anschließend die hintere Tür zum Anwesen auf. An beiden Türen setze er massiv Hebelwerkzeug ein und erzeugte hierbei erheblichen Sachschaden an den Holztüren. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,00 Euro.

Die Polizei Lohr a. Main bittet hierbei um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09352/87410.

dasch / Quelle: Polizei Lohr am Main