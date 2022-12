Ford überfährt Kreisverkehr auf B26 und kollidiert frontal mit BMW

Zwei Männer wurden bei einem Verkehrsunfall auf der B26 bei Stockstadt am Freitagabend verletzt.

Kurz vor 22.30 Uhr war der 55-jährige mit seinem Ford auf der B26 aus Richtung Babenhausen kommend in Fahrtrichtung Stockstadt unterwegs. Am Kreisverkehr vor der B469 kam er nach rechts in einen Grünstreifen, fuhr mehrere Leitpfosten und ein Verkehrszeichen um, anschließend querte er den Kreisverkehr und eine Verkehrsinsel, bevor er auf der Gegenfahrbahn frontal mit einem entgegenkommenden BMW kollidiert.

Alkoholgeruch bei einem Fahrer

Bei dem Frontalzusammenstoß wurden sowohl der Unfallverursacher, wie auch der 34-jährige BMW-Fahrer verletzt. Beide wurden zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser eingeliefert. Beim Fordfahrer stellten die aufnehmenden Polizeibeamte Alkoholgeruch fest – es wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Die Feuerwehr Stockstadt sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete diese aus und reinigte die Fahrbahn. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten musste der Kreisverkehr komplett gesperrt werden.

rah