Ford nach Unfall auf der A3 bei Waldaschaff nur noch Schrottwert

Kurz nach 19 Uhr war der Ford-Fahrer auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs, als er nach der Kauppenbrücke auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Focus prallte in die Mittelabtrennung, querte anschließend die komplette Fahrbahn, kam in den Grünstreifen und überschlug sich dort mehrfach. Schließlich landete der Wagen am Fahrbahnrand wieder auf den Rädern.

Während am Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kam der Fahrer nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen davon. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Wagen musste abgeschleppt werden.

Die Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn sicherten die Unfallstelle ab und reinigten die Fahrbahn. Der Sachschaden summiert sich auf über 10.000 Euro.

rah