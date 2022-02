Ford landet zwischen Goldbach und Unterafferbach im Straßengraben

Im Straßengraben landete am Montagabend ein Ford bei einem Verkehrsunfall zwischen Goldbach und Unterafferbach.

Gegen 22.45 Uhr war der Fordfahrer auf der Ortsverbindungsstraße von Goldbach kommend in Richtung Unterafferbach unterwegs. Aus bisher ungeklärten Gründen kam der junge Mann in dem Waldstück nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fiesta kam ins Bankett, fuhr mehrere Meter im Straßengraben entlang und kam schließlich an einem Wasserdurchlass zum Stehen.

Hinzugekommene Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Fahrer. Dieser wurde nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Sein Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Feuerwehr Goldbach sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Als Unfallursache ist ein medizinischer Grund nicht auszuschließen.

Ralf Hettler