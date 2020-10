Ford in Kleinostheim zerkratzt

In Stockstadt wurde in der Zeit zwischen Samstag, 22:30 Uhr bis Sonntag, 11 Uhr ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Hier trat ein unbekannter Täter den rechten Außenspiegel eines Pkw BMW ab, der in der Hauptstraße geparkt war. Hier entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.