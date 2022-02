Ford-Fahrer schrammt Mauer in Marktheidenfeld und haut ab

Am Donnerstagmorgen touchierte ein Fahrer eines Ford beim Ausfahren aus seiner Parklücke eine Steinmauer. Anschließend stieg der Fahrer aus seinem Auto aus, begutachtete den Sachschaden an seinem Ford und der Mauer. Statt den Unfall zu melden, setzte sich der Unfallverursacher in sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Jedoch konnte der Unfall durch einen unbeteiligten Zeugen beobachtet werden. Dieser kontaktierte daraufhin die Polizei. Der an der Steinmauer entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Marktheidenfeld - Lkr. Main-Spessart - am Donnerstagabend wurde ein 34-jähriger Pkw-Fahrer am Äußeren Ring einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.