Ford-Fahrer beschädigt Autospiegel in Lohr und flüchtet

Beide Außenspiegel wurden durch die Berührung eingeklappt. Der Ford-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Während der Fahrt wurde die Beifahrerscheibe des Ford heruntergelassen und der Außenspiegel wieder in die richtige Position gebracht.

Am blauen Mitsubishi entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.

Lohr a.Main/Main-Spessart In der Zeit von Freitagmittag bis Samstagmorgen wurde ein Pedelec in der Erthalstraße entwendet. Die Räder sind in der Bevölkerung als E-Bike bekannt. Der Fahrradeigentümer schloss sein Rad mit einem Schloss am Balkongeländer des Hauses an. Am nächsten Tag musste er das Fehlen seines Rades feststellen.

Es handelte sich um ein weißes Rad der Marke Zündapp mit schwarzer Aufschrift im Wert von circa 400 Euro.

Lohr a.Main/Main-Spessart Im Zeitraum von Samstagabend bis Dienstagmorgen wurde in der Schlesierstraße ein Mountainbike gestohlen. Das Rad stand unverschlossen auf dem Grundstück des Eigentümers. Es wurde ein graues Herrenrad der Marke Haibike mit grünen Applikationen entwendet. Der Beuteschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Aus aktuellem Anlass wird darum gebeten, sich die Rahmennummer des eigenen Rades zu notieren.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr a. Main zu melden.

dc/Meldungen der Polizei Lohr