Ford brennt auf A3 bei Stockstadt aus

Auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, etwa auf Höhe der Brücke der B469 über die A3, hatte der Fahrer eines Ford am Montag gegen 9.15 Uhr technische Probleme an seinem Wagen bemerkt und hatte seinen Ford auf dem Standstreifen angehalten. Kurze Zeit später schlugen Flammen aus dem Motorraum, die auf auch den Innenraum des Ford übergriffen. Der Fahrer und sein Beifahrer konnten sich selbst und ihre persönlichen Gegenstände aus dem Fahrzeug retten, bevor die Flammen den Innenraum erreichten.

Die Feuerwehren aus Mainaschaff, Kleinostheimmund Aschaffenburg waren schnell vor Ort, konnten aber trotz des schnellen Löscheinsatzes nicht verhindern, dass der Ford nur noch Schrottwert besitzt.

Während der Löscharbeiten war die Parallelfahrban zur A3 von der Zufahrt zur A3 gesperrt, ebenso wie zwei Fahrspuren der A3 in Richtung Frankfurt. Seit 10 Uhr kann der Verkehr wieder ungehindert fließen. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache des Feuers.

Ralf Hettler