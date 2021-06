Flüchtlinge auf Lastwagen in Marktheidenfeld gefunden

Wie es sich herausstellte, handelte es sich bei diesen um Flüchtlinge aus Afghanistan. Eine erste medizinische Begutachtung durch den Rettungsdienst wurde noch vor Ort organisiert. Die zwei Erwachsenen und vier Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren hatten die Fahrt im Lastwagen offensichtlich gut überstanden.

Sie, sowie der 45-jährige rumänische Lastwagenfahrer, der den Sattelzug verplombt übernommen hat, wurden zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienstelle gebracht. Ersten Angaben der Flüchtlinge zufolge waren sie zunächst per Auto nach Rumänien gereist und dort mit Hilfe eines ihnen unbekannten Schleusers zur Weiterreise nach Deutschland auf den Lastwagen geklettert. Dessen-Fahrer hatte vermutlich keine Ahnung davon, dass sich Menschen auf der Ladefläche befanden.

Die Personen wurden im weiteren Verlauf in eine Aufnahme- beziehungsweise in eine Jugendhilfeeinrichtung gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei Marktheidenfeld in Abstimmung mit der Kriminalpolizeiinspektion Würzburg.