Flüchtiger Unfallverursacher in Alzenau

Der geschädigte silberne Skoda Octavia war zwischen 12:30 und 17:10 Uhr an der Straße geparkt. An der Stoßstange waren Kratzer. Die Schadenshöhe betrug ca. 1000 Euro.

In einem unbekannten Tatzeitraum, vermutlich im September, wurde Am Birkenberg 9 ein Lichtmast angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher hatte sich bislang nicht gemeldet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Aus Unachtsamkeit an die Leitplanke gefahren

Alzenau. Am Mittwochnachmittag fuhr ein 49-jähriger Mömbriser mit seinem Hyundai auf der Staatsstraße 2305 von Alzenau, Michelbach in Richtung Mömbris als er in einer Linkskurve zu weit nach rechts kam und eine Leitplanke touchierte. Dadurch wurde die komplette rechte Seite des Hyundai verkratzt. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 8000 Euro beziffert.

Zwei Jugendliche Ladendiebe auf frischer Tat erwischt

Schöllkrippen. Am Mittwochnachmittag wurden zwei 15-Jährige von einer Angestellten im Edeka Markt beim Ladendiebstahl von Tabakwaren im Wert von 12,30 Euro beobachtet. Bevor sie den Markt verlassen konnten, wurden sie von der Angestellten angehalten. Anschließend stellte sich heraus, dass sie noch weiteres Diebesgut im mitgeführten Rucksack hatten. Es folgten zwei Strafanzeigen wegen Diebstahl.

vd/Polizei Alzenau