Flüchtiger Mountainbiker nach Unfall in Alzenau gesucht

Um 11.15 fuhren drei Radfahrer über das Hemsbacher Kreuz und den Hahnenkammparkplatz auf einem befestigten Waldweg. Plötzlich kam aus einem illegalen Trail ein Mountainbike-Fahrer herangefahren, der nicht mehr bremsen konnte. Er rammte einen der drei Radler, der wiederum auf einen weiteren Radfahrer aus der Gruppe geschleudert wurde.

Der Unbekannte stieg bei dem Zusammenstoß über den Lenker ab. Es kam zu einem kurzen Gespräch und der Verursacher wollte weiterfahren. Auf Aufforderung nannte er einen Namen und Adresse. Beide Angaben sind, wie sich später herausstellte, nicht existent.

Ein 56-Radfahrer aus der Gruppe erlitt leichte Verletzungen am rechten Knie. Der Unbekannte war noch in Begleitung von zwei weiteren Mountainbike-Fahrern. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

Entgegenkommenden beim Linksabbiegen übersehen: Kahl

Bei einem Verkehrsunfall in der Aschaffenburger Straße entstand am Sonntagmorgen ein Schaden von 20.000 Euro. Gegen 11.15 Uhr bog eine 29-jährige Audi-Fahrerin von der Aschaffenburger Straße nach links in den Westring ab. Dabei übersah sie offenbar das entgegenkommende Auto eines 67-jährigen Mannes, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen entwendete ein Unbekannter das vordere amtliche Kennzeichen eines Audis. Das Auto war zur Tatzeit in der Dalbergstraße abgestellt.

Zwei Autos mutwillig beschädigt: Kahl

Zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter einen Ford und einen Opel mit einem spitzen Gegenstand. Beide Fahrzeuge waren vor einem Anwesen in der Krotzenburger Straße abgestellt. Der Schaden beträgt pro Auto 1.000 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.