Flüchtiger Ladendieb in Wörth

Die drei Männer aus Erlenbach und Wörth hatten sich gemeinsam im Markt aufgehalten und Lebensmittel und Alkoholika in einem Rucksack verstaut. Einer der drei Männer machte sich dann mit dem Rucksack aus dem Staub und flüchtete aus dem Laden. Er wurde von einem Angestellten des Marktes verfolgt, der die Polizei verständigte und über den aktuellen Fluchtweg informierte.

Eine Zivilstreife der Polizei Obernburg konnte den Flüchtigen ausmachen und festnehmen. Seine Beute im Rucksack hatte er zuvor in einem Gartengrundstück zurückgelassen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte ein weiterer Mittäter, der sich zuvor im Markt befunden hatte, festgenommen werden. Der dritte Mann wurde von Mitarbeitern im SB-Markt festgesetzt. Das Trio hätte im Erfolgsfalle Ware, zumeist Lebensmittel und Hochprozentiges, im Wert von knapp 60 Euro erbeutet. Die drei Ladendiebe sind der Polizei schon seit längerem bekannt, sie waren allesamt erheblich alkoholisiert. Ihre Testergebnisse am Alcomaten zeigten 1,16 bis 2, 68 Promille an.

Motorsäge entwendet

Erlenbach. In der Zeit von 07.02.2022 00:00 (Mo) - 21.02.2022 23:59 (Mo) ist in Erlenbach im Bereich Am Mainbogen aus einem Gartenhaus eine Motorsäge der Marke Stihl entwendet worden. Unbekannte hatten sich zu dem Grundstück Zutritt verschafft und das Vorhängeschloss an der Gartenhütte aufgebrochen. Aus der Hütte ließen die Täter dann die Motorsäge im Wert von ca. 300 Euro mitgehen. Die Gartenhütte befindet sich auf einem Hausgrundstück. Die neuen Besitzer des Anwesens führen auf dem Grundstück zur Zeit Renovierungsarbeiten durch. Anwohner werden hier um Hinweise gebeten.

Geparktes Fahrzeug angefahren

Obernburg. Ein noch unbekannter Fahrzeugführer hat in der Zeit von 19.02.2022 19:00 (Sa) - 21.02.2022 07:20 (Mo) im Pflaumheimer Weg ein geparktes Fahrzeug angefahren. Ein Anwohner des Pflaumheimer Weges hatte seinen roten Citroen Berlingo auf seinem Privatgrund direkt neben der Straße geparkt. Ein noch Unbekannter blieb beim vorbeifahren an dem Citroen hängen und beschädigte diesen im hinteren rechten Bereich. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1000 Euro.

BMW massiv verkratzt

Obernburg. In der Zeit von 18.02.2022 00:00 (Fr) - 21.02.2022 23:59 (Mo) ist in der Bergstraße ein BMW erheblich beschädigt worden. Der Besitzer des schwarzen Fahrzeuges stellte am Montag Abend diverse Kratzer an Kofferraumklappe, Motorhaube und beiden Fahrzeugtüren fest. Die Kratzer dürften mittels eines metallischen Gegenstandes zugefügt worden sein. Der Gesamtschaden an dem fast rundherum betroffenen Fahrzeuges beträgt ca. 3000 Euro.

Quelle: Polizei Obernburg/ lady