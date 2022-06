Fluchtversuch vor der Polizei endet in einem Unfall bei Großostheim

Kurz nach Mitternacht meldete ein Verkehrsteilnehmer auf der B8 bei Aschaffenburg einen BMW, der durch seine unsichere Fahrweise und Schlangenlinien auffiel.

Der 40-Jährige BMW-Fahrer war stadtauswärts Richtung Kleinostheim unterwegs und fuhr dann über die Autobahnparallele auf die B469 in Richtung Miltenberg.

Auf der Bundesstraße wollte ihn eine Polizeistreife in Höhe der Anschlussstelle Stockstadt/B26 anhalten. Der BMW-Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Miltenberg. Auf der nächsten Anschlusstelle endete jedoch die Flucht. Das Fahrzeug kam an der Anschlussstelle Großostheim/Mitte von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Grüninsel der Anschlussstelle, prallte in die Leitplanke und kam schließlich in der Wiese auf dem Auffahrtsbereich zum Stehen.

Sowohl der Fahrer wie auch sein 58-Jähriger Mitfahrer wurden beim Unfall verletzt. Während der Fahrer nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingliefert wurde, verweigerte der Beifahrer eine medizinische Behandlung.

Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf mehrere zehntausend Euro summiert. Die Feuerwehr Großostheim sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Die Anschlusstelle war für diese Maßnahmen komplett gesperrt. Nachdem die Polizei bei dem Unfallverursacher Alkohol- oder Drogenbezügliche Ausfallerscheinungen feststellte, musste er sich einem Alkoholtest unterziehen. Ferner wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Ralf Hettler