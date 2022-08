Fluchtauto der Alzenauer Goldräuber war gestohlen

Das Auto der Räuber, die am Freitag in Alzenau einen Werttransporter überfallen haben, war gestohlen. Nach Angaben in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst", in der der Fall am Mittwochabend vorgestellt wurde, wurde der schwarze Jaguar in der Nacht zum 22. Juni in Langen bei Frankfurt geklaut. Später wurde der Wagen in Berlin geortet. Das Kennzeichen GG-FO 215 ist eine sogenannte Dublette, wurde also nachgemacht.

Flucht zunächst mit dem Jaguar XF

Die beiden als Polizisten verkleideten Täter flüchteten nach dem Raub zunächst mit dem Jaguar XF. Wenig später wurde das Fahrzeug ausgebrannt in der Straße Schäferheide in der Nähe der A45-Auffahrt Alzenau Nord gefunden. Von den Tätern fehlt seitdem jede Spur.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter 06021/857-1731 entgegen.

mapi/Quelle: Aktenzeichen XY ungelöst