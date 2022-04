Flucht vor Polizeikontrolle - 22-Jähriger prallt in Groß-Zimmern gegen Laternenmast

Ein 22-jähriger Autofahrer flüchtete in der Nacht zum Donnerstag vor einer Polizeikontrolle in Groß-Zimmern (Landkreis Darmstadt-Dieburg). Der Audi-Fahrer fuhr auf der Weinbergstraße, als eine Streife der Polizei Dieburg gegen 2 Uhr beabsichtigte den grauen Wagen zu kontrollieren. Gerade als die Beamten auf das Fahrzeug zuliefen, versuchte der Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit zu entkommen.

Im Rahmen einer kurzen Verfolgungsfahrt, bog der Flüchtige in die Bahnstraße ab und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einem Laternenmast. Im Anschluss nahmen die Ordnungshüter den 22-Jährigen fest.

Wie sich im Zuge der Kontrolle rausstellte, stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel. Er musste im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ob der vorige Drogenkonsum ursächlich für seine Flucht vor der Polizei war, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. An dem Wagen und am Laternenmast entstanden Schäden, die insgesamt auf über 15.000 Euro geschätzt werden. Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.