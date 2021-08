Flucht aus Afghanistan: Tagelang auf Ladefläche quer durch Europa

Am Freitagnachmittag verständigte der Lkw-Fahrer den Polizeinotruf. Er war auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs. Während seiner Ruhepause bei Weibersbrunn hatte der Mann plötzlich Stimmen von der Ladefläche seines Lastwagens gehört. Die Polizeibeamten stellten daraufhin fest, dass zwei afghanische Männer offenbar schon seit Tagen auf der Ladefläche quer durch Europa mitgereist waren. Nach erfolgter Registrierung wurden die Männer in eine Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge überstellt.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/mm