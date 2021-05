Fliegerbombe in Babenhausen entdeckt: Straßen und Bahnlinien werden ab 17 Uhr gespert

Auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in der Aschaffenburger Straße wurde am Mittwochmittag (5.5.) in einer Baustelle eine etwa 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, entdeckt. Der Kampfmittelräumdienst beabsichtigt die Bombe vor Ort zu entschärfen und hat dafür einen Sicherheitsradius von 500 Meter festgelegt.



Wenige Häuser sind von der Maßnahme betroffen. Einige Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen, während andere unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen zu Hause bleiben können. Die Stadthalle wird ab 16 Uhr für betroffene Anwohner geöffnet sein.



Ab 17 Uhr sperrt die Polizei folgende Straßen:

- B26/ Aschaffenburger Straße/Hindenburgstraße

- B26/ Friedrich-Ebert-Straße

- B26/ Höhe Ringheim (Bayern)



Rund um den gesperrten Bereich wird es voraussichtlich zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der Flugraum und die Bahnlinien Babenhausen - Aschaffenburg und Babenhausen - Seligenstadt werden ebenfalls gesperrt werden. Ortskundige werden daher gebeten, für die Dauer des Einsatzes, den Bereich weiträumig zu umfahren.

dasch / Quelle Polizeipräsidium Südhessen