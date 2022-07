Fleisch brennt - Löscheinsatz in Elsenfeld

Hierdurch verbrannte das Fleisch, es rauchte stark. Die Feuerwehr löschte den Kleinbrand, bevor sich dieser ausbreiten konnte. Die Küche war nach dem Löscheinsatz leicht verrußt.

Angetrunken in Niedernberg unterwegs

Niedernberg. Kurz nach Mitternacht haben Beamte der PI Obernburg am 07.07.2022 eine Großostheimerin aus dem Verkehr gezogen. Nachdem die Beamten bei der allgemeinen Fahrtauglichkeitsprüfung starken Alkoholgeruch feststellten und ein Vortest 0,9 Promille ergab, ordneten sie bei der 51-Jährigen eine Blutentnahme an.

Scooter nicht versichert

Erlenbach. Einen Scooterfahrer haben Beamte der PI Obernburg am Mittwoch Abend gegen 21:40 Uhr aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war mit seinem Scooter unterwegs und fiel der Streife auf, da an seinem Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei Erblicken der Streife versuchte der Ertappte auf „manuell" umzustellen, räumte aber dann im Rahmen der Kontrolle ein, mit dem unversicherten Gefährt unterwegs zu sein. Den Erlenbacher erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Vorfahrt missachtet - Unfall in Keinwallstadt

Kleinwallstadt. Am Mittwoch Nachmittag ist es in der Mainstraße zu einem Unfall gekommen. Gegen 16:00 Uhr war ein Anwohner aus der Unteren Gasse kommend nach rechts in die Mainstraße eingebogen. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Kleinwallstädter in seinem VW T-Roc, der auf der Mainstraße von rechts kam. Der VW und der Ford des Wartepflichtigen stießen frontal zusammen, Hierbei wurden beide Pkw masiv beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten beide abgeschleppt werden. Der angerichtete Sachschaden dürfte knapp 10.000 Euro betragen.

Bordwand „schlitzt" Karosserie auf

Obernburg-Eisenbach. Bei einem Unfall eines Lkw mit Anhänger am Mittwoch Vormittag ist Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro entstanden. Ein Lkw-fahrer hatte am Vormittag in Eisenbach Material abgeladen und war dann im Hardtring stadteinwärts unterwegs. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw Audi Q2 blieb Lkw mit einer Bordwand, die der Fahrer vergessen hatte hochzuklappen, an dem geparkten Pkw hängen. Das Borwandelement schrammte an dem Pkw entlang und „schlitzte" die Karosserie regelrecht auf. Während der Schaden an der Bordwand eher gering war, dürften die Schäden an dem Audi fast 10.000 Euro betragen.

dc/Polizei Obernburg