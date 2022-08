Flaschen an Aschaffenburgrer Brücke gehängt - Gefahr für Schiffe

Die Beamten hatten gegen 20.15 Uhr auf ihrer Streifenfahrt mit dem Polizeiboot gleich mehrere leere Flaschen festgestellt, die an der Willigisbrücke und der Konrad-Adenauer-Brücke mit Schnüren befestigt waren und durch die Strömung auf Spannung im Wasser trieben. Die „Bojen“ ragten samt Befestigung in die Fahrrinne des Mains, sodass dadurch eine Gefahr für fahrende Boote, Schiffe und sonstige Wassergefährte gegeben war. Glücklicherweise war es nicht zu einem Unfall gekommen, bevor die Wasserschutzpolizisten die Flaschen entfernen konnten.

Die Beamten ermitteln nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr und suchen Zeugen in der Sache.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

Handtaschendiebstahl in der Aschaffenburger Außengastronomie

Aschaffenburg. Am Freitagnachmittag ist es im Außenbereich eines Bistros zum Diebstahl einer Handtasche gekommen. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und sucht nach zwei noch unbekannten Männern, die als Tatverdächtige in Frage kommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Die 58-jährige Eigentümerin der Handtasche hatte sich zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr mit einer zu ihr gehörenden Personengruppe in der Außengastronomie des Cafés aufgehalten. Innerhalb dieses Zeitraums muss die Handtasche der Frau entwendet worden sein. Neben dem Personenkreis, dem die Bestohlene zugehörig war, waren lediglich zwei weitere männliche Personen anwesend, die bei Bemerken des Diebstahls bereits gezahlt hatten und gegangen waren. Eine Absuche im gesamten Gastronomiebetrieb nach der Tasche ist ohne Erfolg geblieben. Die beiden nun tatverdächtigen Männer sprachen kein Deutsch und können weiter wie folgt beschrieben werden:

Tatverdächtiger 1:

circa 1,80 Meter groß,

schlanke, unauffällige Statur

dunkle Haare

auffällige Zahnlücke mittig im Gebiss

Tatverdächtiger 2:

circa 1,70 Meter groß,

kräftige Figur

dunkle Haare

beige, helle Kleidung

Zeugen, die möglicherweise etwas beobachten konnten oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden dringend gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2200 entgegen.

Dodge in Mainaschaff beschädigt - Verursacher flüchtet

Mainaschaff. In der Zeit zwischen Donnerstag, 10:00 Uhr, und Freitag, 07.45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Frontstoßstange eines in der Johann-Dahlem-Straße geparkten, schwarzen Dodge Charger. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.500 Euro. Befragungen bei den umliegenden Firmen blieben bislang ergebnislos.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2200 entgegen.

Unfallflucht auf Schotterparkplatz in Schöllkrippen

Schöllkrippen. Am Donnerstagmorgen kam es in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 11.00 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Schotterparkplatz in der Straße „Am Sackhaus“. Ein bislang unbekanntes hat einen schwarzen Honda Civic offensichtlich beim Rangieren an der Heckstoßstange beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 2.500 Euro.

Hinweise von Unfallzeugen nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Unfallflucht in Glattbach "Am Linsenberg"

Glattbach. Am Freitagnachmittag hat sich eine Unfallflucht im Kurvenbereich der Straße „Am Linsenberg“ ereignet.

Der Fahrer eines weißen Skodas hatte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand in der Zeit von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr abgestellt. Bei der Rückkehr zum Fahrzeug bemerkte er einen erheblichen Schaden in Form von Kratzern und Dellen, die vermutlich von einem vorbeifahrenden Fahrzeug verursacht worden sind. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2200 entgegen.

Unfallflucht nach Spiegelberührung auf A3 bei Mainaschaff

Mainaschaff. Am Donnerstagmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw auf der A3, die in gleicher Fahrtrichtung unterwegs waren. An einem Pkw wurde der Außenspiegel beschädigt. Der weitere Unfallbeteiligte hielt nicht an und fuhr davon.

Gegen 13.20 Uhr befand sich ein 59-jähriger Fahrer mit seinem schwarzen Ford Fiesta auf der mittleren von drei Fahrspuren auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt, als er von einem anderen Fahrzeug auf der linken Spur überholt worden ist. Hierbei kam es offensichtlich zu einer Spiegelberührung, sodass in der Folge der linke Außenspiegel des Fords beschädigt worden ist.

Das überholende Fahrzeug hielt weder bei nächster Gelegenheit an, noch verständigte er unbekannte Fahrer die Polizei. Von dem Fahrzeug liegt keine nähere Beschreibung vor. Der Fahrer des Fords erstattete Anzeige wegen Unfallflucht.

Hinweise von Unfallzeugen nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.

dc/Meldungen der Polizei für Stadt und Kreis Aschaffenburg