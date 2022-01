Flammen schlagen zwei Meter hoch aus Kamin in Leidersbach

Beim Eintreffen schlugen aus dem Kamin noch zwei Meter hohe Flammen. Von der Feuerwehr wurde der Kamin ausbrennen lassen und anschließend gereinigt. Es hatte sich um einen Glanzrußbrand gehandelt, der glücklicherweise keine Schäden hinterließ.





Ohne Führerschein am Steuer

Klingenberg. Ohne Führerschein wurde ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag erwischt. Er war mit seinem Audi um 2.30 Uhr in der Bergwerkstraße unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle konnte er zunächst keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung zeigte, dass dem 31-jährigen Fahrer der Führerschein wegen mehrerer Straftaten vom Gericht entzogen worden war.

Mit Gegenverkehr kollidiert

Elsenfeld. Ein Verletzter war die Folge eines Verkehrsunfalls am Samstag in Elsenfeld. Der Fahrer eines Mercedes war um 18.20 Uhr von der Mainbrücke kommend auf der Umgehungsstraße unterwegs. Als er nach links in den Forstweg einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kia. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 10000 Euro geschätzt.

Der Fahrer des Kia wurde leicht verletzt in die Erlenbacher Klinik eingeliefert. Die beiden Insassen des Mercedes blieben glücklicherweise unverletzt. Die Feuerwehr Elsenfeld kümmerte sich um die Reinigung der Unfallstelle.

Mit 1,6 Promille am Steuer

Klingenberg. Schon am frühen Nachmittag wurde eine Autofahrerin mit 1,6 Promille erwischt. Sie war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Ford in der Unterlandstraße unterwegs. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.