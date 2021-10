Eine Streifenbesatzung stellte fest, dass ein 39-jähriger Angler sechs Flussbarsche im Main gefangen und bereits geschlachtet hatte. Die Fische hatten jedoch noch nicht das Schonmaß erreicht. Sie hätten deshalb nicht gefangen werden dürfen. Der Angler hätte sie sofort und schonend zurücksetzten müssen. Weil er das nicht machte, wird er wegen Fischwilderei zur Anzeige gebracht. Seine Angelkarte wurde eingezogen.

An zwei Pferdeanhängern die Reifen vermutlich plattgestochen

Rechtenbach. Erst jetzt wurde zur Anzeige gebracht, dass an zwei Pferdeanhängern auf der Weickertswiese oberhalb von Rechtenbach die Reifen gestochen wurden. Das alles passierte im Zeitraum vom 21. bis zum 28. Oktober. An einem Anhänger mit Doppelachse wurden alle vier, an einem anderen Anhänger alle zwei Reifen plattgestochen. Der Schaden je Reifen wird auf rund 75 Euro geschätzt. Hinweise in der Sache an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.