Diese hatte er unter einer Wurzel gut, aber nicht gut genug, versteckt und an der Wurzel befestigt gehabt. An einer der beiden Handangeln befand sich ein noch lebender Köderfisch, was ebenfalls nicht erlaubt ist. Der Angler muss sich nun wegen Fischwilderei und Tierquälerei verantworten und erhält diesbezüglich eine Strafanzeige. Außerdem wurde ihm die weitere Fischerei sofort untersagt und seine Erlaubniskarte sichergestellt.

Polizei Lohr/mm