Fische verendet: Anzeige gegen Angler in Lohr

Zudem hatte er bereits zwei Angelruten ausgebracht und eine dritte, fangbereite Rute bereitgelegt. Den Angler erwartet nun eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.

Autotür in Neuhütten zerkratzt

Neuhütten. Im Zeitraum von 17:00 Uhr - 17:30 Uhr zerkratzte ein unbekannter Täter augenscheinlich mutwillig die Beifahrertüre eines in der Lindenbrücke abgestellten grauen Kleinwagens. Der Schaden an dem erst vier Jahre alten Fahrzeug dürfte sich mindestens 500 Euro belaufen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lohr a. Main unter 09352/8741-0 oder unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Ohne Führerschein durch Lohr gefahren

Lohr-Sendelbach.Beamte der Polizeiinspektion Lohr a. Main kontrollierten gegen 21:15 Uhr in Sendelbach einen 26-jährigen mit seinem Wagen. Der junge Mann behauptete zunächst, seinen Führerschein lediglich zuhause vergessen zu haben. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich jedoch schnell heraus, dass dem Mann seine Fahrerlaubnis bereits letztes Jahr rechtskräftig entzogen worden war. Der junge Mann wurde erst drei Tage zuvor ebenfalls ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den 26-jährigen erwartet nun erneut eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Mercedes in Lohr angefahren - Verursacher flüchtet

Lohr. Im Zeitraum von Freitag, den 27.05.2022, 16:00 Uhr, bis Samstag 28.05.2022, 07:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter mit seinem unbekannten Fahrzeug einen in der Hohen Gasse in Lohr abgestellten schwarzen Mercedes. An dem SUV wurden an der hinteren, rechten Türe sowie am Radlauf frische Kratzer mit teilweise bläulichem Lackabrieb festgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.500€. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Lohr a. Main unter 09352/8741-0 oder unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de in Verbindung zu setzen.

dc/Polizei Lohr