Fingierter Verkauf eines Smartphones in Aschaffenburg

An dem vermeintlichen Schnäppchen interessiert, gingen die drei Personen gemeinsam in die Maximilianstraße, wo bereits ein Komplize des Verkäufers mit der Ware wartete. Nachdem sowohl Smartphone als auch Laptop vorgezeigt wurden, haben sich die Parteien auf einen Kaufpreis von 500 Euro geeinigt und die Ware wurde verpackt in einer schwarzen Tasche übergeben. Zu Hause stellte der Käufer allerdings fest, dass sich in der Tasche nicht die versprochenen Elektronikartikel, sondern nur alte Zeitungen befanden.

Einer der Täter war etwa 36 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und hatte südländisches Aussehen. Er trug einen Vollbart und einen orangen Pullover. Der zweite Täter war etwa 25 Jahre alt und hatte ebenfalls südländisches Aussehen. Er trug einen Vollbart und eine schwarze Kapuzenjacke.

Hinweise zu den noch unbekannten Tätern, nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Unbekannter Täter bedroht Ehepaar

Nilkheim. Am Sonntagabend, gegen 20:45 Uhr, kam es im Tannenweg auf dem Parkplatz vor einer Tanzschule zu einem Bedrohungsdelikt. Ein Ehepaar hatte dort gerade mit dem Pkw eingeparkt, als ein unbekannter Mann an die Fensterscheibe des Autos klopfte. Nachdem das Fenster heruntergelassen wurde, hielt der Täter eine Waffe vor das Gesicht des Fahrzeugführers und forderte das Ehepaar auf das Gelände sofort zu verlassen. Das Ehepaar flüchtete daraufhin mit dem Auto und verständigte die Polizei. Der Täter konnte trotz sofortiger Fahndung an der Einsatzörtlichkeit nicht mehr angetroffen werden.