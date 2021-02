15-jähriger Finder haut mit Handy in den Bauwagen zu den Kumpels und den Joints ab

Auf einem unbebauten Grundstück in der Spessartstraße stellte die Polizei einen Bauwagen fest, in dem sich augenscheinlich mehrere Personen befanden. Bei der Kontrolle wurde ein 15-Jähriger mit dem gesuchten Handy angetroffen sowie drei weitere Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren. Der 15-Jährige gab an, das Handy gefunden zu haben. Das Phone konnte letztlich an den Besitzer ausgehändigt werden. Außerdem fanden die Polizeibeamten zwei Joints und Marihuana. Die Betäubungsmittel lagen offen auf dem Tisch und konnten ebenfalls dem 15-Jährigen zugeordnet werden. Gegen ihn gibt es nun Ermittlungen wegen Unterschlagung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Da alle vier Jugendliche aus unterschiedlichen Haushalten in Soden, Sulzbach und Leiderbach stammen und keinen Mund-Nasen-Schutz trugen, folgt auch eine Ordnungswidrigkeitsanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Die Eltern der Jugendlichen wurden informiert.