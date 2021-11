Fiat-Fahrer in Geiselbach mit 1,86 Promille unterwegs

Ein Alkotest, der einen Wert von 1,86 Promille ergab, lieferte die Erklärung für die außergewöhnliche Fahrweise. Es folgte die obligatorische Blutentnahme. Der Führerschein des Mannes wurde noch vor Ort sichergestellt.

Unbekannter kletterte über Auto

Karlstein-Dettingen,. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Auenstraße ein geparkter Suzuki mutwillig beschädigt. Der unbekannte Täter kletterte über die Motorhaube und das Fahrzeugdach und verursachte so einen Schaden von 1.000 Euro.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.