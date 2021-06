Fiat-Fahrer geht mit Brecheisen auf Autofahrer in Alzenau los

Der 27-jährige spätere Unfallverursacher befuhr mit seinem Fiat 500 die A45 von Hanau kommend in Richtung Aschaffenburg. Kurz vor der Autobahnabfahrt Alzenau-Mitte fühlte er sich durch einen vorausfahrenden Hyundai genötigt, da dieser stark abbremste und an der Abfahrt die A45 verließ. Der Fiatfahrer fühlte sich so provoziert, dass er den Hyundai verfolgte. Der 21-jährige Hyundaifahrer bemerkte, dass er verfolgt wird und wollte aus Angst flüchten.

Bei der Verfolgung fuhr der Fiatfahrer auch mehrmals bis auf einen Meter auf. Am Elzegraben wollte der Fiatfahrer dann schließlich überholen und seinen „Kontrahenten" ausbremsen. Bei dem Überholmanöver touchierte er dabei den Hyundai und auf Höhe der Hausnummer 4 kamen beide Autos zum Stehen. Der Fiatfahrer holte aus seinem Wagen ein Brecheisen und ging sofort auf den Hyundaifahrer los.

Dieser wehrte den Angriff ab, packte den Angreifer am Hals und brachte ihm zu Boden und nahm ihm das Brecheisen ab. Der Beifahrer des Hyundai trat dabei auf den am Boden liegenden Fiatfahrer ein.

Während der Fiatfahrer alleine unterwegs war, befand sich im Hyundai neben dem 18-jährigen Beifahrer noch die 16-jährige Freundin des Fahrers. Außer der Freundin müssen sich alle Beteiligten wegen den wechselseitigen Körperverletzungen verantworten.

Die Aussagen der Beteiligten waren, wie zu erwarten, widersprüchlich. Den Fiatfahrer erwartet weiter noch eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde sein Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt unterbunden. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils leichter Sachschaden in Höhe von 1.000,- Euro. Beide Autofahrer trugen von der körperlichen Auseinandersetzung Prellungen und Schürfwunden davon.

Unfallflucht in Alzenau

Alzenau - Gegen 12:30 Uhr rangierte auf Höhe der Schmiedstraße 19 in Hörstein ein Mercedes Sprinter der Firma Hermes. Er fuhr dabei gegen die Hausfassade und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Ein aufmerksamer Anwohner verständigte die Polizei und der 19-jährige Unfallverursacher konnte kurze Zeit später im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Die Schäden am Fahrzeug passten genau zu den Schäden an der Hausfassade und der Unfall wurde vom Verursacher auch eingeräumt. An der Hausfassade und am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

Den jungen Lieferanten erwartet jetzt eine Anzeige wegen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Auffahrunfall in Alzenau Alzenau - Gegen 22:30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2308 an der Einmündung des ehemaligen Gasthauses „Forelle". Eine 22-jährige Opelfahrerin musste aufgrund Rotlicht an der Lichtzeichenanlage anhalten. Eine hinter ihr fahrende 18-jährige Audifahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den stehenden Opel auf. Verletzt wurde bei dem Auffahrunfall keiner. Es entstand allerding beträchtlicher Sachschaden. Der Schaden der Unfallverursacherin wird auf 6.000,- Euro und der Schaden am Opel von der Polizei auf 8.000,- Euro geschätzt. Beide Pkw waren allerding noch fahrbereit.

Fahrschülerin stürzt mit Leichtkraftrad in Kahl und wird verletzt

Kahl am Main - Auf der Staatsstraße 3308 / Hanauer Landstraße kam es gegen 10:45 Uhr während einer Fahrstunde zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 56-Jährige Fahrschülerin befuhr mit einem Leichtkraftrad die Hanauer Landstraße. Vom dahinter in einem Auto folgenden Fahrlehrer bekam sie über Funk die Anweisung nach links auf die Staatstraße 3308 aufzufahren. Hierbei ließ die Zweiradanfängerin die Kupplung zu schnell kommen und gab gleichzeitig zu viel Gas, so dass sie die Kontrolle über das Zweirad verlor und gegen die die gegenüberliegende Leitplanke der Staatsstraße 3308 fuhr und über die Leitplanke stürzte. An der Honda entstand relativ leichter Sachschaden, der auf ca. 1.000,- Euro geschätzt wurde. Bei dem Sturz zog sich die Fahrschülerin leichtere Verletzungen am rechten Bein zu. Sie klagte bei der Unfallaufnahme über Schmerzen und wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus Wasserlos eingeliefert.

Schwer Betrunken in Alzenau unterwegs

Alzenau - Um 16:55 Uhr fuhr ein grauer Mercedes CLS in die Hofeinfahrt der Polizeiinspektion Alzenau und blieb vor dem Hoftor stehen. Der 36-jährige Fahrer stieg aus und wechselte sein Hemd. Nicht nur die kuriose Parkstelle war auffällig, denn beim Kleiderwechsel nahmen die Polizeibeamten weiter ein starkes Schwanken bei der männlichen Person wahr. Bei der Ansprache fiel weiter noch starker Alkoholgeruch auf. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 3,76 Promille und hatte eine Blutentnahme zur Folge. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Fahrzeugschlüssel seinem Vater übergeben. Weiterhin gab er an, dass er im Laufe des Tages noch zwei Tabletten Beruhigungsmittel, welche seiner Mutter verschrieben wurden, eingenommen hätte. Angesprochen auf die ungewöhnliche Parksituation gab er an, dass er ursprünglich an eine Tankstelle wollte, um sich „Nachschub" zu besorgen. Aufgrund des hohen Alkoholpegels hatte er wohl erhebliche Orientierungsprobleme.

Betrugsversuch via Whatsapp

Alzenau - Zu einer Betrugsmasche kam es gestern zur Mittagszeit. Der 65-jährige Mitteiler erhielt eine Nachricht per „WhatsApp". In der Nachricht gab sich eine Person als den Sohn des Mitteilers aus. Die Nummer war ihm allerdings unbekannt und ihm wurde auch mitgeteilt, dass sein „Sohn" eine neue Handynummer hätte. Aufgrund eines momentan fehlenden Zugriffs auf sein Online-Konto möge der „Vater" doch bitte eine Rechnung in Höhe von 2148,41 Euro auf ein mitgeteiltes Konto überweisen. Dem Mann kam alles sofort „spanisch" vor und fragte über die ihm bekannte Handynummer bei seinem tatsächlichen Sohn nach, der den Betrugsversuch bestätigte. Nachdem der Mitteiler mit der Polizei drohte, wurde er geblockt.

Auto brennt in Schöllkrippen

Schöllkrippen - Gegen 13:30 Uhr stellte ein 51-jähriger Besitzer seinen Alfa, Romeo, auf dem Parkplatz seiner Kfz-Werkstatt ab. Offensichtlich durch einen Kurzschluss kam es kurz darauf zu einem Brand im Motorraum. Der noch anwesende Besitzer konnte den Brand selbst löschen. Verletzt wurde niemand und am Pkw entstand ein geschätzter Schaden von ca. 3.000,- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau