Fiat fährt in Zaun: Hoher Schaden in Kleinwallstadt

Eine Sulzbacherin war hier mit ihrem Fiat auf der Kreisstraße von Dornau Richtung Kleinwallstadt gefahren. Auf rutschiger Fahrbahn kam die Frau mit ihrem Pkw in einer Linkskurve ins Schleudern und schlidderte gegen einen Zaun auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Beim Abkommen ins Gelände wurde die Frau leicht verletzt und musste von Helfern des BRK ins Erlenbacher Klinikum verbracht werden.

Der angerichtete Schaden beträgt ca. 8000 Euro.

Elsenfeld. Eine Unfallflucht ist am Donnerstag Nachmittag vom Parkplatz eines SB-marktes gemeldet worden.

Ein Elsenfelder hatte hier in der Zeit von 16.00-16.30 Uhr seinen VW Sharan auf dem Kundenparkplatz des Lebensmittelmarktes abgestellt. Als er nach dem Einkauf zu seinem grauen Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden am vorderen rechten Radkasten fest. Als Verursacher kommt ein rotes Fahrzeug, das ebenfalls dort geparkt hat, in Betracht.

Der angerichtete Sachschaden beträgt 500 Euro.

E-Bike Vorfahrt genommen

Wörth. Am Donnerstag Nachmittag gegen 14.20 Uhr ist eine E-Bikerin am Kreisel vor der Fa. WiKa verunfallt. Die 40-Jährige war zur Unfallzeit mit ihrem Bike, von der Alexander-Wiegand Straße kommend über den Kreisel Richtung Industriegebiet Weidenhecken unterwegs. Eine Obernburgerin, die von Klingenberg kommend in den Kreisel einfuhr, übersah die bevorrechtigte Radlerin und streifte das E-Bike beim Einfahren in den Kreisverkehr. Hierdurch wurde die Radlerin zu Fall gebracht. Sie zog sich diverse Prellungen und Schürfwunden zu. An E-Bike und Pkw entstand geringer Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 500 Euro.

Drogenfahrt

Wörth. Einen unter Drogeneinfluss stehenden jungen Mann haben Beamte der PI Obernburg am Donnerstag Vormittag aus dem Verkehr gezogen. Einer Streife war der Erlenbacher in Wörth aufgefallen. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der 23-Jährige räumte ein, vor Fahrtantritt mehrere Joints geraucht zu haben.

Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei dem Audifahrer an.