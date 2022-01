Fiat brennt in Erlenbach vollständig aus

Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr brachte das Brandgeschehen zeitnah unter Kontrolle, konnte jedoch das vollständige Ausbrennen des Pkw nicht mehr verhindern. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Unter Drogen auf dem Mofa durch Obernburg

Obernburg a.Main. Am Donnerstag um 06:25 Uhr fiel ein 45-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades in der Jahnstraße bei einer Verkehrskontrolle durch drogenkonsumtypische Verhaltensweisen auf. Es erfolgte eine Blutentnahme bei dem Fahrzeuglenker und ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Kerze verursacht Zimmerbrand in Elsenfeld

Elsenfeld. Am Donnerstag ereignete sich gegen 10:30 Uhr in der Hofstetter Straße im Wohnzimmer einer Wohnung ein Brandgeschehen, das von einer entzündeten Wachskerze ausging. Der 60-jährige Bewohner hatte das Licht selbst entzündet und zumindest kurz nicht unter Aufsicht gehalten. Er verließ das Zimmer und bemerkte bei seiner Rückkehr, dass bereits ein Regal in Brand stand. Trotz eigener Löschversuche, brachten erst die örtlichen Feuerwehren die Lage unter Kontrolle. Neben dem Regal und einer Hifi-Anlage wurde auch das Wohnzimmer durch starke Verrußung in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.