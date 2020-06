Fiat brennt an der A3 bei Hösbach komplett aus

Gegen 23 Uhr war der Fiatfahrer auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs, als er in der Autobahneinhausung Motorprobleme und Brandgeruch feststellte.

Geistesgegenwärt fuhr er das Fahrzeug noch aus dem Tunnel und von der Autobahn. Im Abfahrtsbereich konnte er noch gemeinsam mit seiner Mitfahrerin verlassen, zwei Fahrräder und persönliche Gegenstände in Sicherheit bringen, bevor der vermutlich technisch bedingte Motorbrand auf das gesamte Fahrzeug

übergriff.

Als die Feuerwehren aus Hösbach, Goldbach und Waldaschaff eintrafen brannte der Fiat bereits lichterloh. Die Feuerwehrleute konnten nur noch das komplett ausgebrannte Gerippe ablöschen.

Während der Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Anschlussstelle über eine Stunde komplett gesperrt werden.

Ralf Hettler