Fiat bremst Mitsubishi in Lohr aus

Die beiden Wagen kamen aus Richtung Osttangente und fuhren gleichzeitig nebeneinander in den Kreisverkehr ein. Der Fiat-Fahrer überholte den Mitsubishi-Fahrer im Kreisverkehr und bog an der ersten Ausfahrt in Richtung Bahnhofstraße ab. Hierbei soll er den Mitsubishi-Fahrer geschnitten und ausgebremst haben. Zur Kollision ist es nicht gekommen. Die Polizei bittet hierbei um Zeugenhinweise unter Tel. 09352/87410

Lastwagen übersehen - Unfall in Steinfeld

Steinfeld: Am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr übersah ein Mini-Fahrer beim Abbiegen von der Kirchgasse auf die Hausener Straße einen Lkw, welcher von der Forststraße ebenfalls auf die Hausener Straße abbiegen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei der Mini-Fahrer leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 11.000 Euro. Der Mini war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.