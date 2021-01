Feuerwehrmann im Einsatz von Auto gestreift

Ein 35-jähriger Feuerwehrmann stand im Rahmen eines Einsatzes neben seinem Fahrzeug, als er durch den vorbeifahrenden Mercedes eines 65-jährigen Mannes leicht an der Ferse gestreift und dadurch leicht verletzt wurde.

Am Mittwoch, im Zeitraum von 10 bis 19 Uhr kam es in der Spessartstraße in Großwelzheim zu einer Unfallflucht. Ein ordnungsgemäß auf der Fahrbahn geparkter Anhänger wurde offensichtlich durch einen vorbeifahrenden Pkw gestreift und hierdurch beschädigt. Es Entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Teller auf Herd gestellt

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Donnerstagnachmittag gegen 14:15 Uhr in Kahl. Die 77jährige Bewohnerin einer Wohnung in der Bahnhofstraße in Kahl a. Main hatte einen Plastikteller auf die voll aufgedrehte Herdplatte gestellt, was zu starker Rauchentwicklung führte. Ein durch die alte Dame hinzugerufener Mann schob den schmorenden Teller vom Herd. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Seniorin konnte schließlich in ihre Wohnung zurückkehren, nachdem diese durch die Feuerwehr durchgelüftet worden war.