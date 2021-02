Feuerwehrmann bei Unfall in Würzburg verletzt - Zeugen gesucht

Das Feuerwehrfahrzeug, ein Ford Transit, war mit Sonder- und Wegerecht auf der B 27 in Richtung Veitshöchheim zu einem Einsatz unterwegs. Auf dem Zubringer wartete ein weißer Wagen, möglicherweise ein Passat, am Fahrbahnrand. Als das Einsatzfahrzeug auf gleicher Höhe war, fuhr der unbekannte Fahrzeugführer unvermittelt los.

Nur durch das schnelle Reagieren des 28-jährigen Feuerwehrmanns, konnte ein Zusammenstoß mit dem weißen Pkw verhindern werden. Dabei geriet der Transit ins Schleudern, prallte mit der Front an den Felsen rechts neben der Fahrbahn und blieb entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand stehen. Warum der weiße Pkw einfach weiterfuhr ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Die Bergung wurde durch die Berufsfeuerwehr Würzburg selbst vorgenommen. Nach aktuelle Sachstand beläuft sich der Schaden auf rund 5.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Sachverhalt möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/4572230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Unfallflucht in der Senefelderstraße - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/GROMBÜHL. Zwischen Sonntagabend, 18.10 Uhr und Montagnachmittag, 14.20 Uhr, wurde ein schwarzer VW in der Senefelderstraße beschädigt. Der Wagen parkte ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als die 19-jährige Fahrzeughalterin zu ihrem Wagen zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die linke Seite ihres Fahrzeugs beschädigt wurde. Ein Unfallverursacher hat sich bisweilen nicht gemeldet. Der Schaden am Auto beläuft sich auf circa 1.500 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg