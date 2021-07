Feuerwehren aus der Region helfen nach Flut in Rheinland Pfalz

Feuerwehr- und Katastrophenschutzfahrzeuge, zusätzlich mit Pumpen, Booten und Wathosen beladen, sind zum Bereitstellungsraum am Nürburgring aufgebrochen. Die Helfer werden drei Kasernengebäude am Flugplatz in Minden untergebracht. Die 450 Feuerwehrfrauen und -Männer sind gerüstet, versorgen sich selbst mit Essen, Strom und Licht und haben ihre Feldbetten dabei. In der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler sind die Feuerwehrkräfte in zwei Straßenzügen im Einsatz, zur Unterstützung der Anwohner.

Die Zerstörungswucht der Flut hat hier Häuser bis zum ersten Stock in Mitleidenschaft gezogen. Zerborstene Scheiben, vollgelaufene Keller, Berge von Sperrmüll und Schlamm auf den Straßen deuten auf die Folgen der Sturzflut hin. Ebenso ist das Einsatzgebiet geprägt von ausgeschwemmten Straßen, eingestürzten Brücken und völlig zerbeulten Fahrzeugen. Unsere Einheiten räumten zunächst gemeinsam mit Anwohnern und Radladern einige Abläufe frei, um erstmal Wasser und den Zentimeterdicken Schlamm von der Fahrbahn zu bekommen.

Parallel dazu begannen die Kräfte mit großen Pumpen die Keller trocken zu legen. Durch dicke Schlammschichten von bis zu 50 Zentimetern ist die Arbeit sehr aufwendig und erfordert viel Zeit und Personaleinsatz.

Um den Schlick zu verdünnen und auch die Wände der Wohnungen vom groben Dreck zu reinigen, müssen diese mit Wasser ausgespritzt werden. Die Wasserversorgung der Stadt fiel allerdings auch den Fluten zum Opfer. So fördern einige Einheiten mit mehreren Pumpen Wasser aus der Ahr zum Reinigen in die Häuser.

Die Schweißtreibende Arbeit zog sich am Dienstag bis etwa 19 Uhr. Anschließend mussten Fahrzeuge, Material und Personal zunächst vor Ort gereinigt werden, um morgen wieder einsatzfähig zu sein.