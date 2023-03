Feuerwehren aus dem Kreis Aschaffenburg helfen Kollegen in der Ukraine

Acht Paletten mit Feuerwehrmaterial hat die Feuerwehr Kahl am Donnerstag nach Karben gebracht, wo die Hilfsgüter weiter in die Ukraine transportiert werden.

Acht Paletten mit Feuerwehrmaterial hat die Feuerwehr Kahl am Donnerstag nach Karben gebracht, wo die Hilfsgüter weiter in die Ukraine transportiert werden.

Über eine Kahler Familie wurde ein Hilfeersuchen von ukrainischen Feuerwehren an die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg vermittelt. Diese benötigen dringend gebrauchte Schutzkleidung, um trotz des anhaltenden Krieges weiterhin einsatzbereit zu bleiben. Die Spenden sollen dann mit einem Direkttransport in die Ukraine transportiert werden. Nach einem Aufruf der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg wurden binnen kürzester Zeit Altbestände aus 14 Feuerwehren des Landkreises zusammengezogen und zentral bei der Feuerwehr Kahl gesammelt. Neben Schutzkleidung, Stiefeln und Handschuhen wurden auch mehrere Feuerwehrhelme gespendet. Insgesamt kamen acht Paletten voll mit Feuerwehrausrüstung zusammen. Am Donnerstag wurden die Spenden dann durch die Kahler Feuerwehr nach Karben weitertransportiert, wo sie durch ein ansässiges Unternehmen verpackt und noch am selben Tag in die Ukraine transportiert wurden. Das Meldet Kreisbrandmeister und Pressesprecher Markus Fischer.

Beteiligt haben sich an der Sammlung folgende Wehren aus dem Kreis Aschaffenburg:

Feuerwehr Alzenau

Feuerwehr Gemeinde Karlstein

Feuerwehr Mainaschaff

Feuerwehr Stockstadt

Feuerwehr Haibach

Feuerwehr Dammbach

Feuerwehr Waldaschaff

Feuerwehr Waldaschaff Automotive

Feuerwehr Hösbach

Feuerwehr Goldbach

Feuerwehr Mespelbrunn

Feuerwehr Heinrichsthal

Feuerwehr Kahl

Betriebsfeuerwehr Framatome Karlstein

Freiwillige Feuerwehr Kahl

Pressemeldung der Kreibrandinspektion