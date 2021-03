Feuerwehreinsatz nach Blitzeinschlag in Kreuzwertheim

Ein Blitzeinschlag hatte dort einen Baum in Brand gesetzt. Die FFW Kreuzwertheim, die mit 15 Mann vor Ort war, löschte den Brand des schwer zugänglichen Baumes. Es entstand kein weiterer Personen-bzw. Sachschaden.

Versuchter Einbruch in Mittelschule

Marktheidenfeld. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der vergangenen Nacht in die Mittelschule Am Maradies einzubrechen. Wie der Hausmeister den Polizeibeamten vor Ort mitteilte, stellte er heute Morgen eindeutige Hebelspuren an der Eingangstüre fest, die am Vortag noch nicht vorhanden waren. Die Türe hielt den Einbruchsversuchen jedoch Stand. Sie wurde dabei jedoch nicht unerheblich beschädigt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich unter Tel. 09391-9841-0 zu melden.

vd/Polizei Marktheidenfeld