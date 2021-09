Feuerwehreinsatz in Krombach: Traktorfahrer demoliert Telekommast

Hierbei touchierte er einen Telefonmast, der abbrach. Das am Mast angebrachte Kabel befand sich teilweise auf der Fahrbahn. Die Feuerwehr aus Krombach wurde zur ordnungsgemäßen Absicherung hinzugezogen. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Alzenau - Ein schwarzer Ford, Focus, wurde in Wasserlos in der Hahnenkammstraße auf dem Parkplatz vor dem „Hotel Krone" in der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Samstag, 9.45 Uhr, geparkt. Als der Halter am Samstagmorgen zu seinem Wagen kam, stellte er fest, dass über dem linken Radkasten die Karosserie verkratzt war. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Alzenau-Kälberau. Im Rannenbergring 16, wurde ein schwarzer VW, Tiguan, von Freitag auf Samstag ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt. Der Tiguan wurde am Freitag um 13.15 Uhr geparkt. Als die Fahrerin am Samstag um 9.30 Uhr wieder zu ihrem Wagen kam stellte sie einen Schaden von geschätzten 1.500 Euro fest. Auch hier sind keine Hinweise vorhanden, die auf den Verursacher schließen lassen.