Feuerwehreinsatz: Betrunkener in Aschaffenburg schläft ein und vergisst Essen im Ofen

Ein 24-Jähriger hatte sein Essen im Backofen vergessen und war eingeschlafen. Im Backofen entwickelte sich Rauch, wodurch der Rauchmelder ausgelöst wurde. Zu einem Brand kam es allerdings nicht. Die Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg stellte während der Sachverhaltsaufnahme fest, dass der Hausbewohner mit fast einer Promille deutlich alkoholisiert war.

Für den jungen Mann ging der Einsatz in zweierlei Hinsicht unglücklich zu Ende. Denn neben der verrauchten Wohnung, fanden die Polizeibeamten eine Marihuanapflanze im Schlafzimmer. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz zu.

Wiederholte Sachbeschädigung an der Hochschule

Seit April dieses Jahres wurden auf dem Hochschulgelände in der Würzburger Straße mehrere Plakataufsteller durch unbekannte Täter beschädigt. Der hierdurch entstandene Sachschaden summiert sich auf etwa 1.600 Euro. Hinweise auf die einzelnen Täter sind nicht vorhanden.

Fahrrad und Roller demoliert: Leider

Am Donnerstag, zwischen 8 und 15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter ein Kinderfahrrad und zwei Kindertretroller, welche an den Fahrradständern einer öffentlichen Schule am Friedrich-Krane-Platz abgestellt waren. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp über 100 Euro. Obendrein klaute der Täter noch den Fahrradsattel. Hinweise auf den Dieb sind aktuell nicht vorhanden.



Während ihres Einkaufs in einer Metzgerei in der Rathausstraße im Ortsteil Pflaumheim, wurde das Auto einer 54-Jährigen am Mittwoch um 17.30 Uhr beschädigt. Das Fahrzeug des Herstellers Skoda war an der Straße vor der Metzgerei geparkt. Offensichtlich blieb ein anderer Verkehrsteilnehmer in diesem kurzen Zeitraum am linken Seitenspiegel hängen und flüchtete anschließend. Eine Verkäuferin hörte nur einen lauten Knall. Aufgrund der Dunkelheit konnte sie jedoch niemanden sehen. Der Unfallverursacher selbst verlor am Tatort einen Teil seines Seitenspiegels, wodurch ermittelt werden konnte, dass es sich beim flüchtigen Fahrzeug um einen Mini handeln muss. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort aufgenommen.



Täter zersticht Autoreifen: Stockstadt

Im Tatzeitraum von vergangenem Freitag, 19.11.21 bis Donnerstag, 25.11.2021, hatte ein unbekannter Täter zwei Reifen eines in der Samperschlagstraße geparkten VWs zerstochen. Der Sachschaden wird mit circa 200 Euro angegeben.

Polizeiinspektion Aschaffenburg/ienc