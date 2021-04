Feuerwehr und Polizei: Falscher Rettungseinsatz in Gemünden

Die Feuerwehrleute gelangten über eine Leiter durch ein angelehntes Fenster im Obergeschoss in das Anwesen. Bei einer Absuche im Gebäude konnte die 94-jährige Hausbewohnerin wohlauf angetroffen. Sie hatte nichts gehört und auch die Auslösung des Notrufes nicht bemerkt.

Wildunfälle

Gemünden. Main-Spessart. Am Mittwochmorgen gegen 06:00 Uhr befuhr eine 71-jährige Autofahrerin die Kreisstraße MSP 11 von Gemünden in Fahrtrichtung Karlburg. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von ihrem Pkw VW erfasst und getötet. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Karsbach. Am Mittwochmorgen gegen 05:15 Uhr befuhr ein 54-jähriger Autofahrer die B 27 von Weyersfeld in Richtung Höllrich. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, welches auf die Fahrbahn sprang. Das Wild wurde hierbei getötet. Am Pkw Mitsubishi entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Burgsinn. Bereits am Dienstagmorgen gegen 06:00 Uhr kam es auf der Staatsstraße 2303, kurz nach dem Ortsausgang von Burgsinn, zu Wildunfall mit einem Reh. Ein 29-jähriger Autofahrer erfasste ein die Straße querendes Reh. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Wer vermisst sein Fahrrad?

Obersinn. Am vergangenen Sonntag wurde in Obersinn ein Fahrrad aufgefunden. Das Herren-Mountainbike lehnte am Mühlgraben, auf Höhe der Brücke.

Der Eigentümer möchte sich beim Bauhof der Gemeinde Obersinn melden.

Erneute Sachbeschädigung an Pkw - Spax-Schraube steckte im Reifen

Rieneck. Wie bereits berichtet, wurden in Rieneck in der letzten Zeit mehrfach Autoreifen vorsätzlich beschädigt.

Am Dienstagmittag stellte eine 41-jährige Autofahrerin einen Luftverlust am Hinterreifen ihres Pkw Mitsubishi fest. Bei einer Nachschau konnte eine Spax-Schraube in der Rille der Lauffläche festgestellt werden.

Das Fahrzeug war am Tattag im Walter-Bloem-Ring und anschließend in der Fellenbergstraße geparkt.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dasch / Quelle: Polizeistation Gemünden a.Main