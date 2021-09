Ein Fremdverschulden konnte bei der Unfallaufnahme nicht festgestellt werden. Der Radfahrer wurde wegen einer Armfraktur durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Bei der Suche und Bergung des Verletzten im abgelegenen Gelände war die Feuerwehr Wildensee und die Bergwacht eingesetzt.





Joint aufgefunden

Niedernberg. Am 08.09.21, 14:30 Uhr, wurde bei einem jungen Mann am Ufer des Silbersees bei der Kontrolle durch eine Polizeistreife ein Joint aufgefunden, der sichergestellt wurde. Ein Verfahren wegen des Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.





Alkoholisierter Radfahrer

Sulzbach. Am 08.09.21, gegen 21:15 Uhr, wurde ein Radfahrer in der Straße „An der Geeb“ festgestellt, der mit seinem Pedelec unterwegs war. Der Radfahrer fuhr in starken Schlangenlinien und musste sich immer wieder abstützen, um nicht umzufallen. Der Grund er auffälligen Fahrweise lag an der starken Alkoholisierung des Radfahrers. Laut eines Atemtestes lag ein Alkoholwert von umgerechnet 1,7 Promille vor, weshalb gegen den Radfahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde. Zu Beweiszwecken wurde eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt.