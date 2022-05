Feuerwehr Schneppenbach: "Das ist alles im Eimer"

Hintergrund: Brand im Kleinostheimer Feuerwehrhaus

Einen ähnlichen Fall wie jetzt in Schneppenbach gab es 2019 in Kleinostheim. Am 31. Juli wurde die Feuerwehr zu einem Brand im eigenen Haus alarmiert. Dort hatte die Meldeanlage um 2.15 Uhr ausgelöst. Der Einsatzleitwagen (ELW) und das Tanklöschfahrzeug (TLF) fielen dem Brand damals zum Opfer. Die Drehleiter sowie die Halle selbst wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Im Gegensatz zu Schneppenbach blieb dabei die Ausrüstung intakt. Zwei Feuerwehrmänner wurden bei den Löscharbeiten verletzt, mussten jedoch nur zur ambulanten Versorgung in eine Klinik. Vermutlich wurde das Feuer ausgelöst von einem defekten Akku in einem Fahrzeug, wie Brandermittler herausfanden. Die Kleinostheimer Wehr war bis 2021 nicht voll einsatzfähig, der Schaden lag bei über einer Million Euro. Erst im Oktober 2021 wurde das letzte bei dem Feuer zerstörte Fahrzeug wieder in Dienst gestellt. (rbb)

