Feuerwehr rückt zu verbrannter Butter aus

Am Dienstag gegen 13.20 Uhr gab eine 43-jährige Frau Butter in ihren Kochtopf und schaltete den Herd ein. Kurz darauf brachte sie ihren Hausmüll vor die Tür, wobei die Tür hinter ihr zu fiel. Durch ein Fenster konnte sie von außen beobachten, dass sich die Butter im Topf entzündete und kurz brannte. Sie verständigte daraufhin die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren keine Flammen mehr ersichtlich. Die Haustür wurde durch die Feuerwehr geöffnet und die vier anwesenden Hunde sowie ein Vogelkäfig wurden vorsorglich ins Freie gebracht. Nach dem Lüften des Erdgeschosses konnte die Frau wieder in ihre Wohnung zurück. Glücklicherweise kam es weder zu Personen- oder Sachschäden.

Bühler. Bei der Kontrolle einer 28-jährigen Autofahrerin stellten die Beamten am Dienstag gegen 16:50 Uhr in Bühler fest, dass diese Ausfallerscheinungen zeigte, welche auf einen Drogenkonsum hinwiesen. Die Frau räumte auf Nachfragen dann auch einen Drogenkonsum am Vorabend ein. Die Weiterfahrt der Frau wurde unterbunden, sie musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten.

Außenspiegel touchiert

Karlstadt. Am Dienstag streifte gegen 06:45 Uhr eine 44-jährige Autofahrerin auf der Brückenstraße in Karlstadt mit ihrem Pkw den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Autos. Bei dem Unfall wurden die jeweiligen Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 200.- Euro.

Unfall beim Rangieren

Karsbach. Am Dienstag gegen 07:30 Uhr rangierte der 62-jährige Fahrer eines Sattelzuges auf einem Firmengelände im Schönauer Weg rückwärts und stieß hierbei mit seinem Auflieger gegen eine Zugmaschine. An der Zugmaschine wurde die Frontscheibe und die Stoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Leitplanke touchiert

Gemünden. Am Montag gegen 17.30 Uhr befuhr eine 60-jährige Autofahrerin die B 26. Hierbei kam sie auf dem Streckenabschnitt zwischen Gemünden und Gambach aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. An ihrem Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Langholz-Lkw war überladen

Gemünden. Am Dienstag wurde der Fahrer eines Gliederzugs im Rahmen einer Schwerlastkontrolle angehalten. Der Lkw war mit Langholzstämmen und einem Kran beladen. Eine Wiegung des Lkw ergab eine Überladung von 8,25 Prozent. Die Weiterfahrt wurde bis zur Abladung unterbunden. Den 49-jährigen Fahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach der Straßenverkehrszulassungsordnung.