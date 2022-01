Feuerwehr rückt in Elsenfeld aus: Grillkohle in der Tonne und angezündeter Müllhaufen

Die Feuerwehr Elsenfeld löschte den Brand ab. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass zwei Kinder im Alter von 5 und 10 Jahren mit einem Feuerzeug gezündelt hatten, wodurch der Brand entstand. Gebäude waren nicht gefährdet, es entstand auch kein messbarer Sachschaden.

Gegen 17.30 Uhr wurde durch einen Spaziergänger festgestellt, dass Rauch aus einer Tiefgarage in der Hauptstraße austrat. Es wurden umgehend mehrere Feuerwehren alarmiert. Nach den Lösch- und Lüftungsarbeiten wurde ermittelt, dass vermutlich nicht komplett ausgekühlte Grillkohle in einer Mülltonne entsorgt wurde. Diese geriet daraufhin in Brand. Insgesamt verbrannten zwei Mülltonnen. Ansonsten entstand aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr kein weiterer Sachschaden.

Kleinwallstadt. Im Daimler Ring in Kleinwallstadt wurde in der Silvesternacht ein Gartenzaun angefahren. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

An der Unfallstelle befanden sich Teile des unfallverursachenden Fahrzeuges. Es handelte sich um einen BMW, welcher in der Nähe aufgefunden wurde.

Offenbar war der Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Zaun gefahren. An dem Zaun entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro, an dem Pkw von etwa 2000 Euro. Der 18-jährige Fahrzeugführer wurde ermittelt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.





Alkohol im Straßenverkehr

Kleinwallstadt. Am 1.1.22, gegen 11.30 Uhr, meldeten Verkehrsteilnehmer zwei Radfahrer, welche in starken Schlangenlinien auf dem Radweg zwischen Kleinwallstadt und Sulzbach unterwegs waren.

Die beiden 20 und 23 Jahre alten Männer konnten angehalten und überprüft werden. Da beide zu tief ins Glas geschaut hatten, wurde die Weiterfahrt unterbunden. Blutentnahmen durchgeführt.

Da sich beide nur vorübergehend in Deutschland aufhalten, wurden Sicherheitsleistungen in Form von Bargeld einbehalten. Zudem wurden die Fahrräder sichergestellt, da die Eigentumsverhältnisse noch nicht zweifelsfrei geklärt werden konnten.

Erlenbach a.Main. Am 1.1.22, um 20.30 Uhr, wurde eine 54jährige mit ihrem Toyota angehalten. Da ein Alco-Test einen Wert von 0,54 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Für diese Verkehrsordnungswidrigkeit hat die Dame einen Bußgeldbescheid über 500 Euro zu erwarten.

Schußwaffe mitgeführt

Elsenfeld. Bei der Kontrolle eines Ford wurde im Fußraum eine Schußwaffe festgestellt. Es handelte sich um eine Druckluftwaffe, für deren Führen ein Waffenschein erforderlich ist. Da der 26-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz eines solchen ist, erwartet ihn nun eine Strafanzeige.