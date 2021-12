Feuerwehr rückt in Aschaffenburger Pestalozzistraße aus: Brand auf Balkon

Gegen 20.20 Uhr waren mehrere Meldungen über ein Feuer in einem Wohnkomplex an der Ecke Pestalozzistraße/ Südbahnhofstraße bei der Integrierten Leitstelle Bayerischer Untermain eingegangen. Unklar war anfangs, ob es sich um einen Wohnungsbrand handelte und ob Menschen in Gefahr waren. Daraufhin wurden die Kräfte der ständigen Wache in Marsch gesetzt und mehrere Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr alarmiert.

Schnell konnte wieder Entwarnung gegeben werden. Auf einem Balkon waren Gegenstände in Brand geraten, das hatte für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Aufgrund des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass das Feuer auf die Wohnräume übergreift. Vorsorglich war auch das Gebäude geräumt worden. Die Bewohner konnten nach knapp einer halben Stunde wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Bezüglich Brandursache und Schadenshöhe hat die Polizei noch am Abend Ermittlungen aufgenommen.

rah