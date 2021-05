Eine Anwohnerin hatte den Vogel in einem Blumenkübel sitzend auf einem Balkon in der Aschaffstraße entdeckt und die Feuerwehr zu Hilfe gerufen. Das Tier war bereits so geschwächt, dass es sich ohne großen Widerstand einfangen ließ.

Nach seiner Rettung wurde der Vogel ins Aschaffenburger Tierheim gebracht, wo seine Verletzungen versorgt werden sollen.

Ralf Hettler