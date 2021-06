Feuerwehr rettet Katze aus Regenrinne in Gemünden

Anwohner hatten bereits am Vortag gesehen, dass die Katze einer Nachbarin offensichtlich durch ein offenes Gaubenfenster auf das Dach geklettert war und nun in der dortigen Regenrinne festhing. Die Zeugen konnten dann auch beobachten, dass die Katze wiederholt versuchte, über die Ziegel zurück in das Gaubenfenster zu gelangen. Dabei rutschte sie jedoch jedes Mal wieder zurück in die Regenrinne.

Recht locker sah dies jedoch die Tierbesitzerin, die auf den Vorfall angesprochen, immer wieder angab, dass die Katze von selbst zurückkommen würde. Da das Tier ohne fremde Hilfe jedoch nicht weiterkam, musste es dann auch die Nacht in der Regenrinne verbringen. Trotz starkem Unwetter und Gewitter mit Starkregen war das Tier die Nacht über in der Regenrinne gefangen.

Mit professioneller Hilfe der Gemündener Feuerwehr, die mit einer Drehleiter anrückte, konnte das Tier dann eingefangen werden. Die ganze Geschichte nahm somit ein „Happy End".

Die Tierhalterin erwartet nun von Seiten der Polizei eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz. Weiterhin wurde die Dame aufgefordert, das Tier sofort einem Tierarzt vorzustellen. Außerdem wurde das Veterinäramt beim Landratsamt Main-Spessart zeitnah über den Vorfall durch die Polizei verständigt.

Auto erfasst Reh bei Fellen

Fellen, Lkr. Main-Spessart. Am Dienstagabend gegen 22:10 Uhr erfasste ein 24-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße MSP 18, zwischen Rengersbrunn und Fellen, ein Reh, welches die Fahrbahn kreuzte. Das Reh wurde hierbei getötet. Am Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Auto in Gemünden verkratzt

Gemünden -Hofstetten, Lkr. Main-Spessart. Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurde bereits im Zeitraum vom 16./17. Juni die Motorhaube eines schwarzen Pkw VW Polo verkratzt. Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Geisbergstraße geparkt. Der Sachschaden wird auf ca. 750,- Euro geschätzt. Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

dc/Meldungen der polizei Gemünden