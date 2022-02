Feuerwehr rettet hilflose Frau aus Wohnung in Lohr

Am Sonntag, 27.02.2022, kurz nach 13.00 Uhr, meldete sich bei der Polizei in Lohr eine 35-jährige Frau aus dem Raum Heidelberg. Die Frau pflegt mit ihrer in Lohr wohnenden 73-jährigen alleinstehenden Tante Telefonkontakt. Ein letztes Telefonat mit der Tante führte sie am vergangenen Mittwoch. Am gestrigen Samstag meldete sich die Tante nicht bei ihr. Die Nichte machte sich deshalb Sorgen und rief die Lohrer Dienststelle an. Die Überprüfung ergab, dass die 73-jährige Zuhause gestürzt war und hilflos am Boden lag. Von der Feuerwehr Lohr wurde die Türe geöffnet. Die 73-jährige kam mit dem Rettungsdienst ins Klinikum. Steinfeld, Lkrs. Main-Spessart

Mit Quad in die Leitplanke

Lohr. Am Sonntag, 27.02.2022, kurz nach 14.30 Uhr, fuhr ein 18jähriger Mann mit seinem Quad von Waldzell in Richtung Pflochsbach. Am Ausgang einer Rechtskurve kam er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen, verlor die Kontrolle über sein Quad und prallte in die links der Fahrbahn befindliche Leitplanke. Beim Aufprall auf die Leitplanke verletzte er sich leicht. An seinem Quad entstand ein Schaden von geschätzten 1000 Euro. An der Leitplanke entstand augenscheinlich kein Schaden.

Nachbar mit feiner Nase verhindert größeren Brand in Wiesthal

Wiesthal. Der Aufmerksamkeit eines 22jährigen Feuerwehrmannes aus Krommenthal war es zu verdanken, dass kein größerer Brand entstand. Es war am Sonntag, 27.02.2022, kurz vor 13.00 Uhr, als er sich auf seiner Terrasse befand. Der junge Mann konnte Brandgeruch und Geruch nach verschmortem Plastik wahrnehmen. Er begab sich auf die Suche in der Nachbarschaft und konnte an einem Holzschuppen eine schmorende Verteilerdose der Stromleitung feststellen. Ein Balken des Holzschuppens war bereits stark verkohlt. Die Feuerwehren aus Wiesthal und Krommenthal legten eine Schlauchleitung und löschten den Brand ab. Der Schaden an dem bereits in die Jahre gekommenen Holzschuppen ist nicht nennenswert.