Ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus am Marktplatz war ausgelöst worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Bewohner des Hauses eine Mehrfachsteckdose auf einer noch heißen Herdplatte abgelegt hatte und jetzt schmorte. Der aufsteigende Rauch hatte den Alarm ausgelöst.

Zeitgleich war ein weiterer Alarm aus dem Tresorbereich der im Erdgeschoss befindlichen Bank eingegangen. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte war dieser ebenfalls durch den Rauch aus der darüber gelegenen Wohnung ausgelöst worden. Die Feuerwehr Lohr war mit 20 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort. Vorsorglich war auch ein Rettungswagen zur Einsatzstelle gerufen worden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Nachdem die Wehrleute die Räumlichkeiten kontrolliert und gelüftet hatten, konnten die Bewohner wieder in ihre Zimmer. Um 23.30 war der Einsatz beendet.