Feuerwehr löscht brennendes Auto in Sendelbach

Bei Eintreffen der Feuerwehr stand der Motorraum des Autos bereits im Vollbrand. Dieser wurde mit einem Trupp unterAtemschutz abgelöscht. Anschließend kontrollierte die Feuerwehr den Wagen noch mehrfach mit der Wärmebildkamera.Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr Steinbach konnte nach kurzer Zeit aus dem Einsatz herausgelöst werden.

Feuerwehr Lohr löscht brennendes Auto im Stadtteil Sendelbach

Die Würzburger Straße wurde während der Löscharbeiten zwischen den beiden Brücken komplett gesperrt und der Verkehrumgeleitet.

Der Wagen brannte völlig aus Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Fahrbahn Belag wurde durch die Hitze des Feuers ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt.

dc/Berichte der Polizei und der Feuerwehr Lohr

Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten in Lohr

Lohr a.Main/Main-Spessart. Am Freitagmittag ereignete sich auf der B26 ein Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten. Drei leicht verletzte Personen wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Eine uniformierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Lohr a.Main war bereits vor Ort, um einen Wildunfall aufzunehmen. In unmittelbarer Nähe der Streifenbesatzung kam es zu einem Auffahrunfall zwischen einem Lkw und einem Audi A3. Der Audi A3 fuhr auf den vor ihm fahrenden Lkw leicht auf.

Die dahinterfahrende 43jährige Audi Fahrerin erkannte den Verkehrsunfall zu spät und fuhr auf den Audi A3 auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi A3 weiter auf den Lkw geschoben. Als letztes fuhr ein VW Fahrer leicht auf die Unfallstelle auf. Drei leicht verletzte Personen wurden mit dem Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser transportiert.

Der verursachte Sachschaden wird auf circa 32.000,00 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Rechtenbach war mit drei Einsatzkräften vor Ort.

dc/Meldung der Polizei Lohr