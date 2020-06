Die Freiwillige Feuerwehr Lohr hat einer Mutter am Mittwochvormittag geholfen. Ein Kleinkind war allein in einer Wohnung im ersten Stock in der Wombacherstraße, während die Balkontür offen stand. Die Einsatzkräfte konnten die Frau, der die Wohnungstür zugefallen war, mit einer Drehleiter auf den Balkon bringen, sodass sie ihr Kind wohlbehalten in den Arm nehmen konnte.